БАСТРЫКИН ОБЪЯВИЛ "СПЕЦОПЕРАЦИЮ" ВНУТРИ РОССИИ. ДИАСПОРЫ ХВАТАЮТСЯ ЗА ГОЛОВУ

Ну вот и прорезался очередной идиот- патриот! Дорогой мой оппонент! Да будет тебе известно, что евреев (жидов) в России всего 0.06%. Шесть сотых процента, Карл!! Ни и чего стоят русские, если они позволяют помыкать собой этой жалкой кучке жидов?

а все потому что РУССКИЕ работают и в основном руками а евреи правят и это не справедливо , что грабитель считает что ограбленные должны мочать , не дождетесь и СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ , вы НАС достали

SI

Sergey Ivanov

Ну а что тебе, русскому, мешает работать головой? Что, неужели евреи мозги засрали? Гады!!! Говоришь, справедливость восторжествует? Только я тут ни при чем.... Вопрос ведь даже не в моих мозгах, а в твоих! Ну не смогу я, при всем желании (которого, честно, нет), вложить в твою черепную коробку, которая если что и вмещает- то разве что вот этот самый пещерный антисемитизм- все то, чему я учился всю жизнь.