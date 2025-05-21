БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльшад Гасанов
    Если указы президента не выполняется и при этом ни у кого нос не кровоточит, то какой такой закон примут те, кто сами...Почему же они не ...
  • С С
    Менять статьи УК РФ. Родственников привлекать как соучастников. За групповуху дают больше.Почему же они не ...
  • vagas Karlito
    Наши порядки позволили ему  уехать без возражений! Система такова!«Толя, продавай в...

БАСТРЫКИН ОБЪЯВИЛ "СПЕЦОПЕРАЦИЮ" ВНУТРИ РОССИИ. ДИАСПОРЫ ХВАТАЮТСЯ ЗА ГОЛОВУ

БАСТРЫКИН ОБЪЯВИЛ "СПЕЦОПЕРАЦИЮ" ВНУТРИ РОССИИ. ДИАСПОРЫ ХВАТАЮТСЯ ЗА ГОЛОВУ

АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ В Москве и Московской области, где проживает наибольшее число мигрантов, вводят эксперимент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Ну вот и прорезался очередной идиот- патриот! Дорогой мой оппонент! Да будет тебе известно, что евреев (жидов) в России всего 0.06%. Шесть сотых процента, Карл!! Ни и чего стоят русские, если они позволяют помыкать собой этой жалкой кучке жидов?
Ответить
8 час.
сергей отказ от доллара и срочно
а все потому что РУССКИЕ работают и в основном руками а евреи правят и это не справедливо , что грабитель считает что ограбленные должны мочать , не дождетесь и СПРАВЕДЛИВОСТЬ   ВОСТОРЖЕСТВУЕТ  , вы НАС достали
Ответить
7 час.
SI
Sergey Ivanov
Ну а что тебе, русскому, мешает работать головой? Что, неужели евреи мозги засрали? Гады!!! Говоришь, справедливость восторжествует? Только я тут ни при чем.... Вопрос ведь даже не в моих мозгах, а в твоих! Ну не смогу я, при всем желании (которого, честно, нет), вложить в твою черепную коробку, которая если что и вмещает- то разве что вот этот самый пещерный антисемитизм- все то, чему я учился всю жизнь.
Ответить
7 час.
наверх