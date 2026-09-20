Профессор Сафонов: примерный размер пенсии депутатов превышает 50 тысяч рублей

Примерный размер пенсии депутатов Госдумы в 2026 году может превышать 50 тыс. рублей при стаже работы от пяти до десяти лет.
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