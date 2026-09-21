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Путин временно передал завод Aptar компании «Логика молока»

Путин временно передал завод Aptar компании «Логика молока»

Принадлежавший российской «дочке» американского холдинга Aptar Group завод по производству пластиковой упаковки во Владимире «Аптар» перешел во временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»).

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