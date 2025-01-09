MIT Technology Review: 10 технологий, которые изменят мир

Ученые выбрали разработки, которые перевернут жизнь человека.MIT Technology Review представило свой ежегодный список технологий, которые, по прогнозам, окажут значительное влияние на будущее.
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