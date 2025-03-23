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В России требуют запретить турецкие сериалы, а что с отечественными?

В России требуют запретить турецкие сериалы, а что с отечественными?

Царьград Фото: Freepik.com На фоне предложения общественного движения «Ветераны России» о запрете турецких сериалов, которые, по мнению активистов, угрожают демографии и семейным ценностям, возникает вопрос: не пора ли обратить внимание и на отечественный кинематограф? Инициаторы запрета утверждают, что зарубежные мелодрамы формируют у женщин «нереалистичные ожидания» от мужчин, что снижает интерес к русским кавалерам и подрывает рождаемость.

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Комментарии
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Елена
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8 час.
AS
Aleksandr Sobolev
А как это вот простить - Депортация турок-месхетинцев (тур. Ahıska Türkleri sürgünü) — принудительное переселение в 1944 году турок-месхетинцев CCCР (вместе с курдами, хемшилами и месхами-мусульманами). Месхетинские турки были выселены из Грузинской ССР в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Всего было выселено 115,5 тыс. Депортированные месхетинские турки были рассредоточены по отдельным посёлкам в различных областях Узбекистана, Казахстана и Киргизии как «спецпоселенцы» (то есть без права изменения места жительства). 18 апреля 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета о снятии ограничений с месхетинских турок, но без права возвращения на родину. 🥺
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6 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Запретить всё Турецкое!!! Запретить Турцию!!! Отдыхайте дома!!!
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3 час.
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