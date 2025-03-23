В России требуют запретить турецкие сериалы, а что с отечественными?

AS

Aleksandr Sobolev

А как это вот простить - Депортация турок-месхетинцев (тур. Ahıska Türkleri sürgünü) — принудительное переселение в 1944 году турок-месхетинцев CCCР (вместе с курдами, хемшилами и месхами-мусульманами). Месхетинские турки были выселены из Грузинской ССР в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Всего было выселено 115,5 тыс. Депортированные месхетинские турки были рассредоточены по отдельным посёлкам в различных областях Узбекистана, Казахстана и Киргизии как «спецпоселенцы» (то есть без права изменения места жительства). 18 апреля 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета о снятии ограничений с месхетинских турок, но без права возвращения на родину. 🥺