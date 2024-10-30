Участник Курской битвы Михаил Ерофеев скончался в НСО на 104-м году жизни

Печальную весть сообщили в группе «ЦИНК Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте». Михаил Яковлевич родился в Алтайском крае, в 1940 году был призван в Красную армию, а с 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны.