Двухквартирный дом выгорел в Баклашах из-за непотушенной сигареты

Возгорание произошло в одной из квартир двухквартирного дома в селе Баклаши Шелеховского района. Установлено, что пожар случился из-за непотушенной сигареты в квартире, которая была сильно захламлена, весь пол в ней был в окурках.
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