Ford построил безумный электрический пикап F-150 для гонки на Пайкс-Пик

Ford второй год будет принимать участие в гонке на Пайкс-Пик со специально построенным электрокаром. Летом 2023 года гоночный электрический фургон Ford Performance SuperVan 4 вышел на старт гонки и стал лучшим в своём классе, а в этом году успех попробует повторить пикап F-150 Lightning SuperTruck, который технически близок к своему предшественнику.
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