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«Вы — пустое место»: почему вырезанный из эфира конфликт Андрея Малахова со зрительницей вызвал бурные споры

«Вы — пустое место»: почему вырезанный из эфира конфликт Андрея Малахова со зрительницей вызвал бурные споры

В эфире популярных ток-шоу Андрея Малахова практически никогда не бывает спокойно: сам формат передач предполагает столкновение полярных мнений, громкие споры и эмоциональные признания.

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