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Туристка с ребенком пропали без вести в Карачаево-Черкесии

Туристка с ребенком пропали без вести в Карачаево-Черкесии

Иван Высочинский/ТАСС Женщина с ребенком пропали в районе Архыза в Карачаево-Черкесии. Об этом 5 октября сообщил источник РЕН ТВ.

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