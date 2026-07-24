10-летний мальчик из последних сил позвонил отцу. Охранник просто убивал ребёнка. Подробности из первых уст

Одиссей

Бред какой-то.... "инцидент произошёл из-за упавших за территорию очков — дети перелезли через забор, чтобы их забрать." Стесняюсь спросить: а КАК что-то может УПАСТЬ на охраняемую территорию ЧЕРЕЗ ЗАБОР???? Т.е. ,версию об очках можно сразу отмести. А что должен был делать охранник? Территория-то охраняемое, предприятие - ресурсоснабжающее, в последнее время появилось довольно много молодых дебилов, которые пытаются поджечь какие-то элементы инфраструктуры: бензоколонки, силовые шкафы.. Пацана, конечно, жалко - чисто по человечески, но и охранника я б не стал сильно осуждать...