Фил Спенсер посетил студию Tango Gameworks На прошедшей недавно выставке Tokyo Game Show к...

Фил Спенсер посетил студию Tango GameworksНа прошедшей недавно выставке Tokyo Game Show компания Xbox, как обычно, представила свою собственную экспозицию, в которой были представлены всевозможные анонсы для японского рынка.
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