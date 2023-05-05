Актриса Ольга Картункова после развода стала встречаться с концертным директором

Актриса юмористического жанра Ольга Картункова в 2018 году развелась со своим супругом Виталием. Как стало известно, место в ее сердце пустовало недолго — капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» закрутила роман со своим концертным директором.
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