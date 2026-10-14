Небензя: помощник генсека решила посетить иное мероприятие вместо заседания СБ

Помощник генсека Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам прав человека Клаудиа Фуэнтес Хулио решила посетить «иное мероприятие» взамен неформального заседания Совбеза по Украине, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
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