Без вас справимся: Бесстрашные русские моряки оставили Данию без дела. Теневой флот РФ отказывается пускать европейских лоцманов

А вот отношения России и Европы продолжают деградировать. Существует серьезная проблема с безопасностью на море, связанная с отказом нефтяных танкеров, входящих в состав теневого флота, принимать на борт лоцманов для проведения водных маршрутов в Дании.
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