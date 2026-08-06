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Мировое обозрение

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Совет мира Трампа заключил первый контракт на строительство военной базы в Газе

Совет мира Трампа заключил первый контракт на строительство военной базы в Газе

Строительный контракт на военный форпост в Газе — это не просто рядовой тендер. Это первый материальный след плана Трампа по «ближневосточной Ривьере», который еще недавно казался набором громких лозунгов.

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