Татьяна Лазарева давно уже признана иноагентом, а некоторое время назад еще и внесена в РВ в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
«Где жила, там и гадила»
Комментарии
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ШКИПЕР
Стоит ли уделять столько внимания этой стареющей и пьющей прошмандовке
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10 час.
Вячеслав Зязев
Смешные, и комментарии , и статья! Всё иначе! У этой паскудной интеллигенции не срослась мечта всей жизни, превратить Россию в подстилку США и на гребне волны борцов с режимом, прорваться на Американский артистический Олимп, или Голливуд.
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5 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Вот беда, так беда! А вы наивно всех включились в тон статьи? И дружно муслякаете: «Водки стакан, потом другой… бац-бац. Потом под одеяло к мужику с кликухой Шац!». А у этой дуры просто не получилось пожить в либеральном паскудстве, о которой грезит российская интеллигенция! Кстати, в этом году исполняется 178 лет начала Великого предательства творческой интеллигенцией своей Родины!
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5 час.
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