«Где жила, там и гадила»

Смешные, и комментарии , и статья! Всё иначе! У этой паскудной интеллигенции не срослась мечта всей жизни, превратить Россию в подстилку США и на гребне волны борцов с режимом, прорваться на Американский артистический Олимп, или Голливуд.

ВЗ

Вячеслав Зязев

Вот беда, так беда! А вы наивно всех включились в тон статьи? И дружно муслякаете: «Водки стакан, потом другой… бац-бац. Потом под одеяло к мужику с кликухой Шац!». А у этой дуры просто не получилось пожить в либеральном паскудстве, о которой грезит российская интеллигенция! Кстати, в этом году исполняется 178 лет начала Великого предательства творческой интеллигенцией своей Родины!