♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Да, она могла бы быть счастливой женой и матерью.Уединение графини...
  • Элеонора Коган
    Грустно, что такая красавца так и не вышла замуж и предпочла монашество.Уединение графини...
  • Вячеслав Зязев
    Вот беда, так беда! А вы наивно всех включились в тон статьи? И дружно муслякаете: «Водки стакан, потом другой… бац-б...«Где жила, там и ...

«Где жила, там и гадила»

«Где жила, там и гадила»

Татьяна Лазарева давно уже признана иноагентом, а некоторое время назад еще и внесена в РВ в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Стоит ли уделять столько внимания этой стареющей и пьющей прошмандовке
Ответить
10 час.
Вячеслав Зязев
Смешные, и комментарии , и статья! Всё иначе! У этой паскудной интеллигенции не срослась мечта всей жизни, превратить Россию в подстилку США и на гребне волны борцов с режимом, прорваться на Американский артистический Олимп, или Голливуд.
Ответить
5 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Вот беда, так беда! А вы наивно всех включились в тон статьи? И дружно муслякаете: «Водки стакан, потом другой… бац-бац. Потом под одеяло к мужику с кликухой Шац!». А у этой дуры просто не получилось пожить в либеральном паскудстве, о которой грезит российская интеллигенция! Кстати, в этом году исполняется 178 лет начала Великого предательства творческой интеллигенцией своей Родины!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх