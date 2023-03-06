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«Детройт» проиграл 6-й матч подряд, «Филадельфия» прервала серию из 4 поражений

«Детройт» уступил «Филадельфии» (1:3) в матче чемпионата НХЛ. «Ред Уингс» потерпели 6-е поражение подряд и после 63 игр с 65 очками занимают в Атлантическом дивизионе 7-е место.

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