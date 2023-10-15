В Республике Сербской заявили, что не введут санкции против России

В Республике Сербской заявили, что не присоединятся к санкциям против России. Республика Сербская не согласится на присоединение к антироссийским санкциям, заявил в беседе с "Известиями" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович.
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