attention a la chute du dollars DX1 US Dollar Index® Futures ICEUS_DLY:DX1! chatuechatue741 nous pouvons acheter le 6E1 le GC le BTC NOUS AVONS des informations du Carnet d ordre et de toute les intelligence artificielle qui détecté les iceberg dans la Blokchaine sur des contrat papier concernant le dollars grâce donc au tenzorflow et a la prédiction quantique ont peut donc s attendre a une chute brutale du DX1 vers 102 et 103.