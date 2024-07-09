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Минобороны показало кадры уничтожения из ОТРК «Искандер-М» колонны автомобилей для перевозки боеприпасов ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения из ОТРК «Искандер-М» колонны автомобилей для перевозки боеприпасов ВСУ в Сумской области

Автомобильная колонна вооруженных сил Украины (ВСУ), следовавшая по территории Сумской области, подверглась мощному ракетному удару со стороны Вооруженных сил Российской Федерации из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

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