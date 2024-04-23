Семьи колумбийских наёмников рассекретили тайну ВСУ, которую скрывал Киев. Украинские вербовщики никогда не раскрывают, что на самом деле ждёт "солдат удачи" в зоне СВО, а только призывает в свои ряды новых смертников.
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