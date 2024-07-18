В Петербурге арестованы двое мужчин, похитивших два BMW и криптовалюту на 75 миллионов рублей

Своей жертве они угрожали «уголовным преследованием» Петербургский суд заключил под стражу двух уроженцев Дагестана, которые похитили деньги и имущество на 75 млн рублей у жителя города, шантажируя его ложной угрозой уголовного преследования за финансирование терроризма.