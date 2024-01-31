Елена Маркосян: Технологическая революция в ЦРУ: когда разведка проспала

Ой! Директор ЦРУ Бернс вдруг прозрел. В статье в журнале Foreign Affairs подчеркнул, что США уже не обладает неоспоримым лидерством на мировой арене, а главные геополитические силы сегодня представляют Китай и Россия.
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