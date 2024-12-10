Прямая линия 2024: Как Путин будет общаться с народом в условиях СВО Ирэн ОрлонскаяВ преддверии предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря, эксперты выделяют несколько ключевых тем, которые могут стать центральными в обсуждении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии