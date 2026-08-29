Премьер-министр Польши Туск добивается повторного голосования по крипто-законопроекту на фоне скандала Zondacrypto на $94 млн

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обратится к спикеру Сейма с просьбой организовать новое голосование по Акту о рынках криптоактивов — законопроект был в третий раз отклонён президентским вето 11 июня со стороны президента Кароля Навроцкого.
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