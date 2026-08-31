«Простите нас за Вучича»: как сербы удивились мощи России

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Tigra07

Ага, а ещё болгары нам "братья". И всякие венгры-чехи-румыны. Не говоря уже о совсем "братских" снговённых народах. С одним из которых открытая заваруха уже 5 лет продолжается. С другими - и поболее, только обычно втихую, без афиширования.