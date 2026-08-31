Главные новости. Сиб.фм Фото: пресс-служба МЧС 25 августа в аэропорту имени Константина Великого в Нише произошло событие, которое невозможно было представить в контексте текущей геополитической ситуации.
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Ага, а ещё болгары нам "братья". И всякие венгры-чехи-румыны. Не говоря уже о совсем "братских" снговённых народах. С одним из которых открытая заваруха уже 5 лет продолжается. С другими - и поболее, только обычно втихую, без афиширования.
Как трудности подступают, так зовут Россию, как ситуация нормализуется, так в сторону ЕС поворачиваются... Хороши братишки...
Был ли хоть один случай в истории, чтобы России кто-то помог? Гадили почти все. А вот о помощи не припоминаю!
Сербы всегда были с нами, как и мы - с ними. Вучича просто жалко.
А лес в Ялте горит.