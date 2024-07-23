Генсек ООН "призвал всех сложить оружие" на время Олимпиады-2024

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал всех к миру во время Олимпиады-2024 в Париже. Как сообщает РБК-Украина, такое заявление Антониу Гутерриш сделал во время выступления на 142-й сессии МОК в Париже.