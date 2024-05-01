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Закон и Порядок

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  • Александр Конкин
    Автор скрытый украинствующий...Прощения просил н...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ПОЧАЩЕ ЧИТАЙТЕ МЕТОДИЧКИ В Т.Ч. И ЭТУ . И ВСЕГДА СРАВНИВАЙТЕ КОММЕНТЫ ЯВНОЙ И НЕ ОЧЕНЬ ЯВНОЙ ЦИПСЯТИНЫ С ЛИБЕРАСТНЕЙ ...Прощения просил н...
  • Людмила Абрамова
    ужас...адреналина не хватало и денег, ну так путь хоть адреналин лет на 20 получат в тюрьме..тупые всю жизнь себе изу...Арестованы поджиг...

Прощения просил на коленях: Лжебеженцы с Украины обложили данью семьи русских солдат

Прощения просил на коленях: Лжебеженцы с Украины обложили данью семьи русских солдат

Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.

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Комментарии
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Сергей Шевцов
Всех сидящих во власти - на фронт, пусть докажут патриотизм свой, а если его нет - перевоспитаются.
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1 час.
Людмила Лиханова
ПОЧАЩЕ ЧИТАЙТЕ МЕТОДИЧКИ В Т.Ч. И ЭТУ . И ВСЕГДА СРАВНИВАЙТЕ КОММЕНТЫ ЯВНОЙ И НЕ ОЧЕНЬ ЯВНОЙ ЦИПСЯТИНЫ С ЛИБЕРАСТНЕЙ . И ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ.
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47 мин.
Александр Конкин
Автор скрытый украинствующий...
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36 мин.

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