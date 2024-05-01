Прощения просил на коленях: Лжебеженцы с Украины обложили данью семьи русских солдат

Всех сидящих во власти - на фронт, пусть докажут патриотизм свой, а если его нет - перевоспитаются.

Людмила Лиханова

ПОЧАЩЕ ЧИТАЙТЕ МЕТОДИЧКИ В Т.Ч. И ЭТУ . И ВСЕГДА СРАВНИВАЙТЕ КОММЕНТЫ ЯВНОЙ И НЕ ОЧЕНЬ ЯВНОЙ ЦИПСЯТИНЫ С ЛИБЕРАСТНЕЙ . И ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ.