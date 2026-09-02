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Царьград

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Министр Прево пообещал блокировать экспроприацию активов России

Министр Прево пообещал блокировать экспроприацию активов России

Глава МИД Бельгии Максим Прево подтвердил, что его страна продолжит блокировать попытки Еврокомиссии экспроприировать замороженные российские активы.

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