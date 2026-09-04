В Салехарде подростки пообщались с главой Комитета семей воинов Отечества на Ямале

В Салехарде в молодежном центре «Школа Ямолод. Салехард» прошла важная встреча — в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом ребята пообщались с председателем Комитета семей воинов Отечества на Ямале Кристиной Пуйко.
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