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Красный Север

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В Салехарде подростки пообщались с главой Комитета семей воинов Отечества на Ямале

В Салехарде подростки пообщались с главой Комитета семей воинов Отечества на Ямале

В Салехарде в молодежном центре «Школа Ямолод. Салехард» прошла важная встреча — в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом ребята пообщались с председателем Комитета семей воинов Отечества на Ямале Кристиной Пуйко.

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