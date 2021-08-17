"Пищи на неделю": украинские военные оказались в ловушке под Кабулом

EPA Около 50 украинцев пока не могут вылететь из Афганистана домой, из них 12 человек - контрактники, которые находятся на бывшей военной базе американцев, куда уже нагрянули боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ).
EPA Около 50 украинцев пока не могут вылететь из Афганистана домой, из них 12 человек - контрактники, которые находятся на бывшей военной базе американцев, куда уже нагрянули боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ).
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