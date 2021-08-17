РЕН ТВ Новости

194 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей зимин
    Палата N 6 рулит.Украинский журнал...
  • Павел К
    Да м. Законовзяточники совсем отупели.Юрист рассказала ...
  • валерий лисицын
    Это у них такая национальная традиция. Состарился отец ли мать сажают в корзину несут на свою любимую гору Фудз...Сын задушил пожил...

"Пищи на неделю": украинские военные оказались в ловушке под Кабулом

"Пищи на неделю": украинские военные оказались в ловушке под Кабулом

EPA Около 50 украинцев пока не могут вылететь из Афганистана домой, из них 12 человек - контрактники, которые находятся на бывшей военной базе американцев, куда уже нагрянули боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх