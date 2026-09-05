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Права русскоязычных граждан на Украине будут восстановлены – Лавров

Права русскоязычных граждан на Украине будут восстановлены – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия предпримет все необходимые меры для того, чтобы права русскоязычных граждан на Украине были восстановлены.

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