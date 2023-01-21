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В Калужской области для участников Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники полиции провелимероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни

В Калужской области для участников Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники полиции провелимероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники полиции в спортзале общественной организации «Динамо», провели мастер-класс по изучению самбо для учащихся  Калужского кадетского многопрофильного техникума имени А.

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