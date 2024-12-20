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Петербургский дневник

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Экономист Задорнов порекомендовал россиянам положить миллион рублей на вклад

Экономист Задорнов порекомендовал россиянам положить миллион рублей на вклад

Эксперт назвал банковский депозит лучшей инвестицией В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, сообщил бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «РБК Инвестициям».

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