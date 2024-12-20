Экономист Задорнов порекомендовал россиянам положить миллион рублей на вклад

Эксперт назвал банковский депозит лучшей инвестицией В текущих условиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, сообщил бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «РБК Инвестициям».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии