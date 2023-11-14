Министры финансов АТЭС признали угрозу мировой экономике из-за конфликта в Газе

Министры финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ходе прошедших заседаний пришли к выводу, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может нанести большой урон глобальной экономике.
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