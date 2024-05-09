Судьба Hi-Fi Rush 2 и Dishonored 3, новая Battlefield, Хидео Кодзима встречает гостей…

SEGA официально представила Sonic Rumble, Джейсон Шрайер поделился новыми подробностями о закрытии Arkane Austin и Tango Gameworks, Гений тусит с Норманом Ридусом, релиз сурвайвл-хоррора Crow Country, Авторы Delta Force: Hawk Ops поделились коротким геймплейным роликом, свежие слухи о новой Perfect Dark, Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон побеседовал с инвесторами компании и рассказал о планах EA.