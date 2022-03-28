В Германии раскрыли срок полного отказа от энергоресурсов из России

Канцлер Шольц заявил о возможности ФРГ стать независимой от российской нефти в 2022 году. Как пишет РИА Новости, в интервью телеканалу ARD германский канцлер Олаф Шольц рассказал, когда ФРГ сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов.