Ирландский бизнесмен Чей Боуз: «Вы - Владимир Путин. Вы только что дали глобальное, миллиардное интервью, Вы уничтожили пропаганду своих недоброжелателей, Ваша популярность составляет 80% в опросах на родине, Вашим врагам на Украине грозит внутренний крах, Ваша армия вот-вот одержит победу в Авдеевке, Вашим врагам не удалось подорвать вашу экономику, Ваши союзники твердо стоят за вас, БРИКС растет, Вас собираются переизбрать на предстоящих выборах.
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