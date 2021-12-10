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Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: Мичкова хотела бы в своем составе видеть любая сборная. Но пока вопрос, насколько он готов к лидерству

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: Мичкова хотела бы в своем составе видеть любая сборная. Но пока вопрос, насколько он готов к лидерству

ХОККЕЙ. С точки зрения агента Как удержать перспективную молодежь в КХЛ и каких сюрпризов от НХЛ нам ожидать перед Олимпиадой, мы выясняли с известным агентом Алексеем Дементьевым.

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