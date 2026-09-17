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Нижегородская правда

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Атаку 43 беспилотников отразили над Нижегородской областью

43 БПЛА сбили над Нижегородской областью минувшей ночью и утром 17 сентября. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

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