Штурм Будапешта Автоматчики 3-го Украинского фронта в уличных боях за БудапештОбщая ситуацияВ течение октября 1944 г.
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Штурм Будапешта Автоматчики 3-го Украинского фронта в уличных боях за БудапештОбщая ситуацияВ течение октября 1944 г.
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