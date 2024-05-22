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Царьград

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Миссия провалена: Шеф Пентагона сделал намёк Киеву о ракетах

Миссия провалена: Шеф Пентагона сделал намёк Киеву о ракетах

Группа украинских депутатов совершила визит в Вашингтон с целью уговорить США разрешить наносить удары американским оружием по русским регионам.

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