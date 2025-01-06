В Киеве и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога В столице Украины, а также в восточных областях страны объявлена воздушная тревога.
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В Киеве и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога В столице Украины, а также в восточных областях страны объявлена воздушная тревога.
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