Салат с тунцом и белой фасолью!

При желании для этого салата можно взять и сухую фасоль, замочить ее на ночь и отварить до мягкости. Но так как все остальные продукты не нуждаются в предварительной обработке, с консервированной фасолью на салат уйдет всего 15 минут.
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