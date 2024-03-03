Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Свежие комментарии

Салат с тунцом и белой фасолью!

Салат с тунцом и белой фасолью!

При желании для этого салата можно взять и сухую фасоль, замочить ее на ночь и отварить до мягкости. Но так как все остальные продукты не нуждаются в предварительной обработке, с консервированной фасолью на салат уйдет всего 15 минут.

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