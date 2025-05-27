Захарова потребовала забрать "салфетку" у Мерца после слов о дальнобойном оружие

HANNIBAL HANSCHKE/AP/TASS Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Ларса Клингбайля, попросив забрать у них "салфетку" и "ложечку для сахара".