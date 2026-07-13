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Защитник «Алавеса» Парада проходит медосмотр для «Спартака» в Москве (Metaratings)

Защитник «Алавеса» Виктор Парада близок к переходу в « Спартак ». По данным Metaratings, испанец прилетел в Москву и проходит медосмотр для красно-белых.

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