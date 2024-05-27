Петербургские власти хотят потратить почти 4 миллиарда рублей на новые автобусы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая, ФедералПресс. В Северную столицу снова хотят закупить более 100 автобусов. Стоит отметить, что документы на проведение конкурса были готовы еще в марте, однако закупка была отменена из-за необходимости их доработать.
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