Свободолюбивые хуршилбеки и бахтиеры

Анжела ну что же тут не ясно? у нас капитализьм, все куют бабло, как могут не отходя от рабочего места! это же теперь главная национальная идея?

N Nata Иосиф Виссарионович не стал бы после такого эксцесса наполнять мигрантами места отбытия, а просто растерял бы. И тех кто позволил эту голливудскую прогулку - то же.