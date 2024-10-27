Из Липецкой колонии №2, совершив подкоп, сбежали шесть заключенных — все азиаты, все «квалифицированные специалисты», все осуждены за изнасилование или наркотики.
Свободолюбивые хуршилбеки и бахтиеры
Комментарии
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Анжела
ну что же тут не ясно? у нас капитализьм, все куют бабло, как могут не отходя от рабочего места! это же теперь главная национальная идея?
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16 час.
N
Nata
Иосиф Виссарионович не стал бы после такого эксцесса наполнять мигрантами места отбытия, а просто растерял бы. И тех кто позволил эту голливудскую прогулку - то же.
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15 час.
людмила макарова
Вот поэтому и нужно вернуть смертную казнь. Нечего таких жалеть
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9 час.
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