Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Несмотря на чрезвычайно сложную международную обстановку, а также трудоемкие и тяжелые задачи по реформированию, развитию и обеспечению стабильности Китай успешно выполнил свои основные цели и задачи социально-экономического развития на 2023 год, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.